Группа ученых из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что вакцина от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer теряет свою эффективность намного быстрее, чем препарат AstraZeneca. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно результатам экспериментов, две дозы препарата Pfizer являются более эффективными против опасных штаммов COVID-19, при этом теряет ее быстрее, чем AstraZeneca.

Две дозы вакцины Pfizer имеют более высокую начальную эффективность против новых штаммов коронавирус, но она снижается быстрее в сравнении с двумя дозами AstraZeneca.

Отмечается, что через 5 месяцев препараты демонстрируют примерно одинаковую защиту от инфицирования. Известно, что штамм "Альфа" является менее опасным, чем штамм "Дельта".

Читайте также, в США для людей с ослабленным иммунитетом одобрили применение бустерной дозы вакцин от коронавируса. Такое решение приняли в управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов, разрешили дополнительную дозу вакцины для определенных категорий людей.

Кроме того, американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer повысили цены на свои вакцины от коронавируса. Вакцина от Pfizer подорожала на 25%, а препарат от Moderna вырос в цене примерно на 10%. Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену.

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