Мир ювелирных изделий очень непостоянен, и перед тем как купить золотые серьги или кольцо, нужно решить для себя, какая модель из тысяч предложенных вам подходит, соответствует моде и трендам, а также будет уместно смотреться с другими вашими украшениями.

Поговорим подробнее о серьгах, а именно – о тех моделях, которые в моде в этом году. Вот лишь несколько категорий:

Гвоздики

Асимметрия

Длинные серьги

Змейки

Колечки

Гвоздики

Аккуратные миниатюрные гвоздики или пуссеты - это лучший выбор для строгого делового стиля или повседневных образов, а также обладательниц длинных и вьющихся волос. Форма сережек может быть практически любой, в зависимости от личных пристрастий и интересов – от минималистических геометрических фигур до цветочков или бабочек.

Асимметрия

Серьги, состоящие из двух похожих элементов, которые крепятся на противоположных сторонах мочки уха – это летний тренд. Как правило, асимметричные модели – это что-то небольшое и геометрической формы, правильной или неправильной. В этой же категории можно отметить одинарные серьги, которые носят только на одном ухе. Это вариант подойдет не каждому образу, но уж если подойдет, ваш лук будет эксклюзивным.

Длинные серьги

Если гвоздики лучшим образом подходят офисному или повседневному стилю, то длинные многоярусные модели – это выбор для красивого вечера, похода в ресторан или вечеринки. Если раньше в центре внимания были модели с тканевыми элементами, то в этом году их вытеснили серьги с золотыми цепочками. Вообще, чем необычнее и длиннее подвеска у серьги – тем лучше. Главное, чтобы украшения не мешали вам и были относительно удобными.

Змейки

Плотно облегающие ухо змейки – это повод привлечь внимание именно к серьгам и вашим ушам. Тематика может быть любой – от анималистической до абстракций и сложных ювелирных переплетений. Комфорт носки таких сережек довольно высокий, но все в конечном итоге зависит от выбранной модели.

Каффы

Мода на каффы, начавшаяся несколько лет назад, не собирается терять своих фанатов и в этом году. Серьги, которые крепятся на верхнюю часть ушной раковины – это выбор смелых, но в каталогах профильных магазинов можно найти серьги-каффы и для офиса, и для похода в ресторан.

Оверсайз

Большие серьги, как правило, в виде тонких колец без инкрустаций – это выбор для образов в разных стилях, от гламура до урбана.

Металл и вставки

Здесь среди лидеров золото – это металл остается самым популярным не только в категории колец, но и при выборе сережек. Предпочтение отдается классическому желтому сплаву, а также белому золоту.

Самая популярная вставка – это бриллиант или его искусственный аналог. Также популярны гранат, оникс, аметист. Рубин и изумруд – тоже в тренде, но такие серьги с такими вставками обычно покупают в составе комплектов.

Один из мегатрендов сезона – это жемчуг в обрамлении белого золота или в комплекте с бриллиантами.

На сайте интернет-магазина «Ювелірна Карта» вы можете ознакомиться с каталогом трендовых моделей сережек из золота с различными вставками.