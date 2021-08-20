У церемонії відкриття Козацького хреста взяли участь Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, представники духовенства, співробітники та курсанти Академії.

Пам’ятний знак створено за ініціативи керівництва закладу з нагоди 30-ої річниці Незалежності України як символ героїзму оборонців української землі. Він встановлений на вході до каплиці Архістратига Божого Михаїла на території НА СБУ, у якій постійно звершується молитва за Україну та її героїв. "Лише сильним дано право на безсмертя" - ці слова Олександра Довженка викарбувані на Козацькому хресті.

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив хрест та звершив молитву за захисників Батьківщини.

"Святкуючи 30-літній ювілей, ми говоримо саме про відновлення нашої незалежності. Адже Українська держава має тисячолітню історію. В цей особливий час всі ми прагнемо миру, проте миру справедливого, бо мир у неволі нам не потрібен. Ми маємо право бути господарями на своїй землі, у власному домі. Тож разом розбудовуймо нашу державу, про яку мріяли наші предки", - підкреслив Предстоятель Православної Церкви України.

Ректор Академії Андрій Черняк відзначив, що Козацький хрест здавна є невід’ємним атрибутом українського війська та Служби безпеки зокрема. Він подякував Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію за безпосередню участь і сприяння в продовженні традицій із увічнення пам’яті полеглих героїв.

"Спорудженням цього хреста ми вшановуємо пам’ять не лише загиблих співробітників Служби, але й усіх захисників України, які віддали життя за мир і свободу нашої землі у всі часи. Також ми вдячні воїнам, які сьогодні на всіх фронтах - видимих і невидимих - протистоять агресору", - наголосив керівник закладу.