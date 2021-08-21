Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" [ Редактировать ]
Виконати "Мінські домовленості". В опозиції сподіваються, що приїзд Ангели Меркель підштовхне владу до активніших дій з врегулювання конфлікту на Донбасі.
22 серпня Зеленський зустрінеться з Меркель. Основними темами стануть транзит газу та ситуація на Донбасі. Чого чекати від цієї зустрічі?
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Близиться годовщина подписания Минских соглашений. Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года и соответственно мы требуем, чтобы эти соглашения выполнялись, поскольку это всем миром признано и единственный путь урегулирования конфликта на Востоке, и надеюсь, что Госпожа Меркель этот вопрос поднимет и поднимет, в том числе реализацию "формулы Штанмайера", как механизма проведения выборов на Донбассе - это жизненно важно для нашей страны.
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