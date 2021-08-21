Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"

Виконати "Мінські домовленості". В опозиції сподіваються, що приїзд Ангели Меркель підштовхне владу до активніших дій з врегулювання конфлікту на Донбасі.

22 серпня Зеленський зустрінеться з Меркель. Основними темами стануть транзит газу та ситуація на Донбасі. Чого чекати від цієї зустрічі?

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":