Науковцям вдалося визначити вік каменів Стоунхенджа: які таємниці відкрив уламок?

Його називають восьмим дивом світу. Донині ця історична споруда залишається загадкою. Чи то кладовище, чи обсерваторія. Так і невідомо, хто і для чого побудував ці кола з велетенських каменюк