У Швейцарії розрахували найточніше значення числа "Пі" [ Редактировать ]
Найточніше значення числа "Пі" розрахували у Швейцарії. Співробітники Вищої школи Граубюндена встановили: після коми міститься ще 62 мільярди 800 мільйонів знаків.
Щоб зробити розрахунки, учасникам дослідження знадобилося 140 днів. Раніше найточнішим значенням числа "Пі" вважали 50 мільярдів знаків після коми.
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