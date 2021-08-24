Тридцять років. Україна відзначила ювілейний День Незалежності. І, як і належить, особливу дату святкували теж по-особливому. Цьогоріч вирішили не відмовлятися від параду. Мало того зробили його грандіознішим, ніж зазвичай. На Хрещатик вивели рекордну кількість техніки понад чотириста одиниць. У небо, разом із українською, піднялася ще й авіація партнерів по НАТО.

А вистава про код ДНК в нашій історії багатьох довела до сліз, не стримався навіть президент. Отже, про все по порядку - Руслан Смєщук.

Десята ранку, Київ, Хрещатик. Тисячі глядачів, тисячі військових, топ чиновники, політики та колишні очільники держави. На місце урочисто прибувають дипломати та представники держав-партнерів. Країни Балтії, північної, східної та західної Європи. Потім на трибуну підіймається президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Такі різні зі сходу і заходу, україномовні, и русскоговорящие - маємо бути однією родиною. Бо об'єднує нас Україна. Бо всі ми кажемо їй - ти у мене єдина. Бо всі ми її захищаємо. Різні, рівні, рідні. Сильні, вільні, незалежні...слава Україні.

Після цього - нагородження видатних українців. Церемонія починається з вшанування героїв, які віддали за Україну життя.

Військові, педагоги, науковці та артисти отримують свої відзнаки. Потім ще раз вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих на Донбасі захисників держави.

А ось далі незвичний, нетрадиційний для подібних урочистостей перехід. Дванадцятихвилинна відеорозповідь української історії втілена на живо. Це все не змонтований ролик, а своєрідна вистава в прямому ефірі. Від часів заснування Києва до сьогодення. Сотні акторів, декорації, жива музика, жива камера і дівчинка - яка уособлює Україну.

Відео розчулює. З'являються сльози на очах і у Володимира Зеленського. У фіналі - дівчинка біжить до вояка-ветерана. З цього моменту власне і починається парад.

Коробка за коробкою по Хрещатику крокують захисники України. Ветерани АТО, діючі піхотинці, десантники, спецпризначенці, дівчата-військовослужбовиці, силовики та навіть службові песики у супроводі кінологів. Замикають колону військові делегації європейських країн. Яскраві і незвичні.

Невдовзі, після того, як закінчується піхотна хода, в повітрі з'являються спочатку транспортні, а потім ударні гелікоптери та літаки. Починається авіаційна частина.

Штурмовики, бомбардувальники, винищувачі. За ними транспортники та авіація підтримки. У фіналі над центром столиці пролітає гордість України - найбільший у світі, надважкий транспортувальник "Мрія".

Після цього увага глядачів знову провертається на землю. Починається рух бойових машин.

Різноманітні бронемашини. Потім танки на чолі із новітніми "Оплотами", чотири сотні різноманітних машин. Тут і найсучасніші ракетні протикорабельні комплекси "Нептун", протитанкові розрахунки із американськими "Джевелінами", і навіть декілька колон із різноманітними суходольними та повітряними безпілотниками. Потім увага знову на небо.

У фіналі в повітрі знову з'являється українська та союзна авіація. Польські F-16 шістнадцять. А потім українські та британські винищувачі, що розмальовують повітря у кольори національного прапору.

Катерина, відвідувачка Параду:

Коли дівчинка бігла під нашим прапором, було таке…

Тарас, відвідувач Параду:

Мені сподобалися танки. Там два оплоти їхали, а до цього лише один, а зараз два це вже плюс. Танки, важка техніка звичайно. Ну і загалом масштаб цього всього. Порівняно з парадами минулих років, набагато сильніше.

Тож кожен знайшов на параді те, що особливо припало до душі.