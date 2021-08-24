І це, до речі, сьогодні не єдиний концерт, який допоможе у створенні цього музею. На нього ж спрямують і гроші від виступу всесвітньовідомого італійського тенора Андреа Бочеллі. Він заспівав на площі Конституції перед Верховною Радою. Хто з українських зірок склав йому компанію на сцені - бачила Ірина Розова.

Він виступав для президентів США, трьох Пап Римських, Британської королівської сім'ї, а сьогодні - для українців. Андреа Бочелі один з найкращих світових класичних виконавців, володар Grammy й ще безлічі музичних нагород приїхав у Київ із концертом.

Під час концерту на екранах "ожили" картини Івана Марчука - народного художника України та лауреата шевченківської премії. Доречі програма концерту італійського тенору називається "Голос моєї душі". Так само як і нещодавно ювілейна виставка Івана Марчука в Києві. Тож Концерт був не лише вітальним, а й на підтримку створення Центру сучасного мистецтва - музею Івана Марчука.

Іван Марчук, народний художник України:

Я хочу бачити його таким, яким його хочуть люди побачити зі всього світу. Щоб вони знали, де вони буди, що вони чули і надовго винесли з України свої бачення. Тому що я підкорив вже п'ять континентів і я знаю, як на мене дивляться.

Послухати італійського тенора прийшли відомі українці, серед них зірки шоу-бізнесу та політики.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Украіни:

Дуже гарне святкування на мою думку, насправді. Це тридцята річниця. Це ювілей. Прекрасне свято. І я Україні бажаю багатьох тисяч років незалежності, українцям міцного здоров'я і всього самого доброго.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Сьогодні було велике свято починаючи із самого ранку, сьогодні був неперевершений парад наших військ ми сьогодні показали те чим ми займаємось в решті решт.

Данило Гетьманцев, народний депутат:

Взагалі тридцять років це те, що змушує замислитися і дати оцінки і якісь плани на майбутнє побудувати для себе і для країни, тому весь сьогоднішній день він дуже потужний з психологічної точно зору з філософської точки хору взагалі для країни.

На одній сцені разом із Бочеллі заспівали й наші співаки - Джамала, Тіна Кароль та солістки Національної опери України. А супроводжував виконання арій Національний симфонічний оркестр під управлінням всесвітньовідомого Маестро Марчелло Ротата та український народний хор імені Г. Верьовки.