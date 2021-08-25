Відповідь, якої навіть Байден не отримав. Американська розвідка надала президентові США довгоочікувану доповідь, в якій мала бути причина виникнення коронавірусу.

Що з'ясували? Усе розкаже Дмитро Анопченко.

Сьогодні був дедлайн. Три місяці тому, у травні, Президент Байден дав розвідці 90 днів, щоб скласти для нього звіт. Об'єднати всі дані - і від науковців, і від конфіденційних джерел, і нарешті сказати і йому, і світові: як почалося поширення коронавірусу? Після контакту людини з інфікованою твариною - чи все ж таки був витік з китайської лабораторії?

Розвідка терміни дотримала, в останній день доповідь таки надіслали в Білий дім. Проте, як з'ясувала преса, остаточної відповіді навіть Глава держави так і не отримав. Різні розвідувальні відомства надали різні дані, спільної думки знайти не змогли.

Як виправдання кажуть - не найкращим чином оснащені для розв'язання цього питання. Мовляв, виникнення причин пандемії все ж таки мають встановлювати вчені, а не спецслужби. Що змогли - зробили, перевірили дані своїх інформаторів і агентів у Китаї.

Так, є підозри, що китайці працювали над вивченням і модифікацією коронавірусу в Уханській лабораторії. Що звідти і стався витік. Натяків і дивних фактів чимало, але прямих доказів за цей час так і не знайшли. А без них і Білий дім діяти не може.

Речниця адміністрації, Джен Псакі, на брифінгу для преси пообіцяла, що документ тепер розсекретять і опублікують. Щоб кожен сам міг переконатися - що знає розвідка і які є факти. Питання лише - як скоротити відкритий варіант доповіді, щоб джерела розвідки не скомпроментувати.

А президентові, схоже, доведеться вкотре надати спецслужбам ще 90 днів. Щоб вони таки знайшли нові факти і докази. Адже коронавірус, який нас із вами вже котрий рік тероризує, тема настільки резонансна, що люди досі вимагають відповідей.