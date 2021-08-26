Перше інтерв'ю з колонії дав російський опозиціонер Олексій Навальний. Він письмово відповів на запитання американського видання "Нью-Йорк Таймс".

Зокрема, розповів, що більшу частину дня витрачає на перегляд російського телебачення, а до робіт його не залучають. Також Навальний зазначив - вважає, що Заходу санкції треба запроваджувати конкретно проти Путіна та його оточення.

Водночас опозиціонер повідомив, що стан його здоров'я покращився. Та додав - оцінити ймовірність його вбивства в колонії важко, бо спрогнозувати дії, цитую, "психічно нездорової людини Путіна" дуже складно.