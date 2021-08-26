У Каліфорнії безпілотні автомобілі можуть заполонити автошляхи [ Редактировать ]
У Каліфорнії тестують безпілотні автомобілі. Одразу кілька компаній пропонують своє програмне забезпечення, що перетворює машину на автономного робота. І запевняють - поїздки на їхньому траспорті - комфортні й безпечні. Тож коли автошляхи можуть заполонити автівки без водіїв - розповість Ольга Жидецька.
Джеймс Пенг, генеральний директор компанії-виробника програм для безпілотних авто:
Отже, ми їдемо автомобілем, який ми модернізували, щоб він став повністю автономним. Як бачите - за кермом немає водія.
Керівник стартапу "Поні.ай" із захватом розповідає про переваги своєї розробки. Запевняє - результати тестувань програмного забезпечення, яке керує автомобілем без втручання людини, дуже і дуже перспективні.
Відеокамери безпомилково зчитують потенційну небезпеку, дані миттєво передаються на комп'ютер, і той керує автівкою відповідно до ситуації. Випробування тривають уже майже рік, і за цей час минулося без жодних інцидентів. Це надихає підприємця - він розраховує, що вже наступного року його стартап зможе вийти на комерційний ринок.
Джеймс Пейн, генеральний директор компанії-виробника програм для безпілотних авто:
Увесь цей рік ми продовжуватимемо випробування. Поки що - результат втішний. У нас бездоганний показник безпеки. Упевнений: ми зможемо вчасно надати пасажирам змогу користуватися безпілотними авто.
Аналогічні успіхи й в інших розробників безпілотного транспорту. У Каліфорнії - справжній бум випробувань автоматизованих таксі. Тестові поїздки розпочалися ще 2018-го.
Однак тоді їх затьмарила смертельна аварія. Автоматизована автівка збила пішохідку, яка перебігала дорогу в неналежному місці. Тож з міркувань безпеки поки що присутність людини в безпілотних авто обов'язкова. Вона має в ручному режимі зупинити автомобіль в екстреному випадку.
Джоель Джонсон, тестувальник безпілотних авто:
Я впевнений у нашому продукті, тому що бачив, як безпілотні авто долають надзвичайні ситуації. Звісно, впевненості додає присутність людини - про всяк випадок. Адже технології поки що не ідеальні.
Попри всі складнощі, у перспективі фахівці вважають безпілотні авто безпечнішими за традиційні. Щороку на дорогах світу гине понад мільйон триста тисяч людей. І в теорії роботизація кермування має поліпшити приголомшливу статистику.
Адже автопілот не відволікається, не втомлюється і не перехиляє чарку. Окрім США, автівки без водіїв тестують також у Канаді, Китаї, Швеції, Естонії, Фінляндії та Арабських Еміратах.
по теме
У Каліфорнії тестують безпілотні автомобілі. Одразу кілька компаній пропонують своє програмне забезпечення, що перетворює машину на автономного робота.
Дорогу на Рівненщині, яку ніколи не ремонтували, знайшли наші кореспонденти. Це тридцять кілометрів убивчого для автівок шляху, який сполучає десяток сіл з Володимирцем.
У ГБО есть и ряд серьезных недостатков, которые могут негативно отразиться на автомобиле
Под отзыв подпадают 9335 автомобилей модели Bolt EV линейки 2019 года и 63 683 автомобилей Bolt EV и EUV линейки 2020-2022 годов в Канаде и США. В редких случаях батареи этих автомобилей могут иметь сразу два дефекта - порванный анодный выступ и сложенный сепаратор, которые увеличивают риск возгорания
Предстоящий Tesla Bot предназначен для "выполнения опасных и рутинных задач"