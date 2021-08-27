В Італії рятувальники витягли собаку з-під завалів [ Редактировать ]
Собаку, який 30 годин провів під завалами, врятували італійські пожежники в Турині.
Тварину на ім'я Гектор - засипало цеглою після вибуху газу в оселі. Там загинула дитина, ще чотирьом мешканцям будинку рятувальники одразу допомогли вибратися на поверхню. Гектора діставали найдовше.
Пес цілий і неушкоджений, відбувся переляком.
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