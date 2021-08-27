Місцеві забили на сполох, адже це - єдина переправа, яка з'єднує шість сіл із центром громади у Володимирці.

На Рівненщині міст, який торік відремонтували за десять мільйонів гривень, уже руйнується. Подекуди асфальт із дорожнього полотна почав просто сповзати в прірву.

Місцеві забили на сполох, адже це - єдина переправа, яка з'єднує шість сіл із центром громади у Володимирці. Чому переправа не простояла навіть року - дізнавалися мої колеги.

Цей міст неподалік від села Луко звели торік. У жовтні шляхопровід здали в експлуатацію. А вже в липні цього року місцевий житель Володимир побачив, що новенький асфальт почав із переправи сповзати.

Як тепло, то він відвалюється, тому що це - асфальт. Він нагрівається і падає, падає потрішки.

Свіженький ремонт розсипається, бо роботи виконані низькоякісно, а на будівельних матеріалах зекономлено, - переконані місцеві. Дорожнє покриття надто тонке й тримається лише на піску й щебені. Споруда погано укріплена.

Володимир, житель села Великі Телковичі:

Вода пісок змиває. А щебнем присипали зверху , а знизу - то пісок, там нема бетона ніякого. Ще року не пройшло, а вже все валиться, то що тут можна говорити про ремонт.

Стара переправа була аварійною. Селяни розповідають: її переїжджати навіть на легковій машині було страшно.

Петро Март, житель села Воронки:

В якому він був стані - то ето був жах. Там ето вопше була діра така, що якби машиною заїхав, то не виїхав би точно.

Зараз під мостом майже сухо. Але навесні, коли розливається тутешнє озеро, розповідають люди, вода підступає до переправи. А це єдиний шлях, по якому жителі шести сіл можуть дістатися центру громади - у селище Володимирець.

Василь Ковенько, селищний голова Володимирецької громади:

Населення там в межах трьох тисяч жителів проживає там в нас. Звичайно, що він важливий і це міст в чомусь навіть стратегічний, адже там ту ділянку дороги іншим чином, чи іншим шляхом, крім через той міст не було.

Міст зробили швидко,- розповідає голова громади. Його зводили з нуля, старий демонтували. За якихось три місяці спорудили основу конструкції, уклали асфальт, встановили огородження. За ці роботи заплатили понад десять мільйонів гривень. Сума ця невиправдано велика, - нарікають люди.

Оксана Март, жителька села Борове:

І за мільйон тут даже не вложується. А шо ж вони тут покрили етим асфальтом, а тут теж готова була щебенка посипана. За шо ж тут оддати такі гроші?

Міст між селами Луко та Біле ремонтувала фірма з Дніпра. Чому так швидко сходе нанівець новенька переправа, "Подробиці" намагалися дізнатися в підрядника. Та за усіма вказаними телефонами будівельного товариства ніхто слухавки так і не підняв. Замовляла ремонт обласна адміністрація. Там про руйнацію на новенькій переправі дізналися від журналістів.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації :

Ми від профільного департаменту направили лист з вимогою терміново виїхати на об'єкт : обстежить і в найкоротші терміни ліквідувать. Перед цим знайти причини руйнування її, усунуть недоліки.

Коли візьмуться переробляти халтуру - чиновники поки що сказати не можуть. Тим часом щодня цим мостом продовжують курсувати сотні машин і пасажирські автобуси. Люди впевнені: міст треба якнайшвидше переробляти.

Сергій Блищик, житель села Великі Телковичі:

Що буде через рік, через два. Він з усіх сторін так почне обламуваться. Від дощів. Хай - но зима пройде ще одна.