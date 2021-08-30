За її словами, на засіданні очікується розгляд справи по суті.

Чергові судові засідання у так званій "справі Хізб ут-Тахрір" сьогодні відбудуться у російському Ростові. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, на засіданні очікується розгляд справи по суті. На лаві підсудних шестеро кримців. Серед них, зокрема, вчитель, якого безпідставно ув'язнили за активну громадянську позицію.

Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій відвідати незаконні судилища, аби не допустити порушення прав несправедливо утримуваних громадян України.