На Закарпатті у Страбичівській школі теж посилено готуються до свята.

На Закарпатті суд закрив одну зі шкіл. І це напередодні першого вересня! Заклад вимагають опечатати і відключити від електроенергії.

Чому так сталося? І чи продзвенить завтра перший дзвоник для 450 учнів Страбичівської школи? Розкаже Мар'яна Мартин.

Уже завтра українські школярі починають новий навчальний рік. На Закарпатті у Страбичівській школі теж посилено готуються до свята. Але чи продзвенить перший дзвоник у закладі, де навчаються 450 учнів, і досі невідомо. Адже роботу школи, на клопотання Держслужби з надзвичайних ситуацій, заблокував суд.

Євген Праслов, начальник Мукачівського міськрайонного відділу управління ДСНС України у Закарпатській області:

Керівник не пройшов навчання з питань пожежної безпеки, електичні кабеля були зроблені методом скрутки, що це забороняється. Не в достатній кількості вогнегасники, не пройшли технічне обслуговування, пожежні щити неукомплектовані.

Усі ці порушення ДееСеНесники виявили ще в червні. Більше того - кажуть - ці недоліки були й рік тому, але керівництво школи їх не усунуло. Пані Мар'яна - мати першокласника - про закриття школи дізналася із ЗМІ.

Мар'яна Лукеча - жителька Горондівської ОТГ, мати першокласника:

Це шок для всіх. Це для нас таке свято, і зараз тут нічого не буде. Як це так?

Попри те, що суд ухвалив повністю зупинити роботу навчального закладу - опечатати вхід і відключити від електрики - директорка переконує батьків, що перше вересня - відбудеться. Мовляв, ухвали суду вона ще не отримала. І з рішенням не згідна!

Вікторія Русінка - директорка Страбичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Горондівської ОТГ:

Вона не є в такому небезпечному стані для дітей, тому що в нас є всі мають діти доступ до аварійних виходів, на кожному поверсі є план евакувації.

Голова Горондівської ОТГ, на балансі якої знаходиться заклад, запевняє: частину приписів Держслужби із надзвичайних ситуацій вже усунули. Рішення суду його обурює:

Іван Туряниця, голова Горондівської селищної ради:

Ми виділили їм придбання, де вони поточні й організаційні питання, які не потребують великого фінансування, закрили. Щити, вогнегасники, провода і так дальше. Щодо покрівлі ми написали, що покрівлю обробляти не будемо, так як наші покрівлі отримуємо дозвіл на початок реконструкції дахів.