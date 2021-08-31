Гра підлітків у Рівному: брати завдали жінці чотири ножові поранення [ Редактировать ]
У Рівному двоє озброєних братів-підлітків напали на жінку. Чотири рази вдарили ножем і втекли. Злочин зафільмували камери спостереження. Завдяки цьому - нападників і затримали.
Навіщо діти пішли на злочин? Більше подробиць знає Сніжана Сидорук.
Це відео зафільмували камери спостереження. Жінка йде вулицею і розмовляє по телефону. Повз неї проходять двоє хлопців в однакових куртках. Щойно розминаються з перехожою, як один із них розвертається і завдає їй кілька ударів у спину. Постраждала падає. Нападники тікають.
Олександр, житель Рівного:
Кажуть очевидці, що кричала. Ето самоє, я йшов, то бачив, що її перевернули, положили на носілки і забрали, і повезли.
Нині потерпіла - в реанімації. Жінці 42 роки. А напали на неї після того, як вона завела дитину в дитсадок. Пацієнтка, розказують медики, досі в стані шоку. Її прооперували. Спілкуватися з журналістами відмовляється.
Віктор Мулярчук, торакальний хірург Рівненської обласної клінічної лікарні:
Поранення чотири. Два з них є досить глибокими. Ділянка груднолї клітки по задній поверхны. Скоріше за все, пацієнтку врятувала товщина курточки, в якій вона була.
За що її ледве не позбавили життя, потерпіла не знає. Поліцейські повідомляють - жінку не грабували. Припускають, що вона стала випадковою жертвою. Хлопців-нападників знайшли у квартирі неподалік місця злочину. Це 15-річні брати-близнюки. Правоохоронці зазначають, діти з благополучної сім'ї. Раніше проблем із законом не мали.
Роман Штеба, начальник Рівненського районного управління поліції:
Як одна з версій - це перегляд заборонених мультфільмів, комп'ютерних ігор, де присутня певна жорстокість. І хотіли щось такого випробувати самі, відчути самі.
Підлітка-нападника затримали. Обом братам призначили психіатричну експертизу. І у разі доведення їхньої вини, неповнолітнім загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Кримінальна відповідальність, за українським законодавством, настає з 14 років.
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