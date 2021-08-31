У Рівному двоє озброєних братів-підлітків напали на жінку. Чотири рази вдарили ножем і втекли. Злочин зафільмували камери спостереження. Завдяки цьому - нападників і затримали.

Навіщо діти пішли на злочин? Більше подробиць знає Сніжана Сидорук.

Це відео зафільмували камери спостереження. Жінка йде вулицею і розмовляє по телефону. Повз неї проходять двоє хлопців в однакових куртках. Щойно розминаються з перехожою, як один із них розвертається і завдає їй кілька ударів у спину. Постраждала падає. Нападники тікають.

Олександр, житель Рівного:

Кажуть очевидці, що кричала. Ето самоє, я йшов, то бачив, що її перевернули, положили на носілки і забрали, і повезли.

Нині потерпіла - в реанімації. Жінці 42 роки. А напали на неї після того, як вона завела дитину в дитсадок. Пацієнтка, розказують медики, досі в стані шоку. Її прооперували. Спілкуватися з журналістами відмовляється.

Віктор Мулярчук, торакальний хірург Рівненської обласної клінічної лікарні:

Поранення чотири. Два з них є досить глибокими. Ділянка груднолї клітки по задній поверхны. Скоріше за все, пацієнтку врятувала товщина курточки, в якій вона була.

За що її ледве не позбавили життя, потерпіла не знає. Поліцейські повідомляють - жінку не грабували. Припускають, що вона стала випадковою жертвою. Хлопців-нападників знайшли у квартирі неподалік місця злочину. Це 15-річні брати-близнюки. Правоохоронці зазначають, діти з благополучної сім'ї. Раніше проблем із законом не мали.

Роман Штеба, начальник Рівненського районного управління поліції:

Як одна з версій - це перегляд заборонених мультфільмів, комп'ютерних ігор, де присутня певна жорстокість. І хотіли щось такого випробувати самі, відчути самі.