Нардепу Медведчуку подовжили домашній арешт до кінця жовтня. Таке рішення сьогодні виніс Печерський суд. Засідання тривало довго - близько восьми годин. Як усе відбувалося? Розкаже Даніїл Снісар.

60 томів справи і більше ста днів із браслетом: слідство завершило досудове розслідування у справі голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", Віктора Медведчука. Депутату закидають державну зраду. Матеріали для ознайомлення захисту відкрили 20 серпня.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Для того, чтобы продемонстрировать к празднику Дню Независимости огромную, объемную, в кавычках, а я называю. работу по незаконному уголовному преследованию со стороны прокуратуры и органов следствия. Говорить и ожидать справедливого решения - фактически не приходится. Но, это не означает, что кто-то опустил руки.

Скласти обвинувальний акт нардепу прокуратура не встигає, тому просить Печерський суд подовжити політику домашній арешт. Слідчі побоюються, що опозиціонер може впливати на процес.

Руслан Іжук, прокурор:

З огляду на наявність ризиків, які дають підстави стороні обвинувачення вважати, що Віктор Володимирович Медведчук як підозрюваний, може вчиняти дії, передбачені ч.1 ст.177 КПКУ.

Позиція захисту протилежна: досудове розслідування завершене, тож і вплинути на його результати вже ніхто не може. З клопотанням прокурорів про подовження домашнього арешту - не погоджуються. На думку адвокатів, сторона обвинувачення - зловживає процесуальними правами.

Дмитро Лойфман, адвокат Віктора Медведчука:

Прокурор мотивував, що йому потрібно подовжити минулого разу запобіжний захід саме тому, що не допитані свідки. За моїми клопотаннями, ось 15 свідків - 15 скарг. Прокурором не вчинено минулого разу дій, на проведення яких прокурор вказував при минулому продовженні строку запобіжного заходу.

Проти продовження домашнього арешту - виступають колеги Віктора Медведчука. На сьогоднішнє засідання прийшли його однопартійці. Справу вважають політичним тиском.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

То есть, этот беспредел продолжается. Мы это видим, естественно, мы будем бороться - все депутаты нашей фракции сегодня здесь. Позиция наша понятна: мы считаем это дело надуманным. Это типичное политическое преследование - грязное, ценичное. И против этого мы будем бороться.