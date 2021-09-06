На Сході ворог застосував безпілотники з вибухівкою: обійшлося без постраждалих [ Редактировать ]
На східному фронті противник і далі атакує українські позиції. Поблизу Невельського по наших військових відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а біля Зайцевого - били ще й з гранатометів.
Крім того, ворог знову застосував безпілотники з вибухівкою. На околиці Зайцевого з дронів скинули дві саморобні гранати - одна з них не розірвалася. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.
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