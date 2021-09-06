Міжнародна виставка собак відбулася в перший вікенд осені в Харківському Фельдман Екопарку. Майже тисяча псів - від маленьких шпіців до величезних мастифів - демонстрували свою красу і вправність. Крім того, на святі влаштували парад безпорідних собак. А безпритульні цуценята - тут же знаходили нову родину. Як пройшло свято чотирилапих - дивіться у наступному матеріалі.

Парсон-расел-тер'єр Каспер показує, на що здатен під час аджиліті. Це такий вид змагань, коли пса супроводжує тренер. Каспер сміливо долає всі перепони, навіть трубу. Його власниця каже - щоб навчити собаку, займатися потрібно щодня. Але так, щоб це було задоволенням.

Олена Лакошко, власниця собаки:

Для собаки на самом деле это игра. Если собака любит играть, то это всё происходит легко и непринуждённо. Для собаки, она всегда получает удовольствие. Это человек понимает, что это спорт, а для собаки это всегда только игра.

Міжнародні арбітри оцінюють красу чотирилапих учасників. Власниця померанського шпіца Нео розповідає : аби вихованець мав достойний вигляд, удома розгорнули цілий косметичний салон.

Наталія Іванова, власниця собаки:

Сначала хорошо вычесать надо, смочив шерсть. Вычесать. Потом выкупать в одном шампуне, потом в другом шампуне. Посидеть 10 минут. Потом 10 минут в бальзаме. Ещё есть озоновые ванны. Вот такой уход. Ну а потом стрижечка.

Це вже шоста виставка - розповідають організатори. У ній беруть участь 800 собак від найбільших до найменших порід.

Валерій Уваров, директор розплідника собак "Санта Хаус Фельдман", співорганізатор виставки:

Это карликовый пинчер, а большие породы - это тибетский мастиф, азиатская овчарка, среднеазиатская овчарка. Опять в тренде порода пудель. Какое-то время порода незаслуженно была отодвинута на второй план, но сейчас она получила новый толчок, и как бы опять количество пуделей, к нашей радости, растёт.

Цього року на виставку приїхали не лише титуловані породисті учасники.

Олександр Фельдман, засновник мультикомплексу "Фельдман Екопарк":

В этом году мы немножко расширили философию проведения, не просто выставка собак, но показываем наших питомцев с "доброго дома", это тех животных, которых подобрали на улице. Которых стерилизовали и объясняем, рассказываем, убеждаем, что это собака совсем не хуже, а иногда и добрее, и ласковее, преданнее самой породистой собаки. Если есть породистая собака дома, возьмите и щенка непородного. То есть всё живое рассчитано заслуживает любви и сострадания.

Волонтери розповідають - рятувати собак доводиться з найрізноманітніших місць.

Вікторія Полянська, волонтерка:

Просто нашли, кто-то выбросил. Возле гаражей, в поле на окраине города. Ей уже почти 3 месяца. Она уже даже команды знает, например, "нельзя", "ко мне". Очень нужно Лолочке семья хорошая, ответственная.

А цей песик, схоже, вже знайшов собі родину.

Мы хотели вот завести собаку. А тут вот в добрые руки отдают. Наверное, возьмём.

Для врятованих собак - влаштували парад. А всі охочі - змогли пофарбувати нові будки для собак, які потім встановлять у житлових мікрорайонах Харкова для безпритульних тварин.