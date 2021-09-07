Чилійські рибалки врятували пінгвіна Гумбольдта [ Редактировать ]
Чилійські рибалки врятували пінгвіна Гумбольдта. Знесиленого птаха у регіоні Атакама помітили туристи і повідомили морякам.
Вочевидь пінгвіна знесло потужною течією, і він опинився далеко від домівки. Пернатого кілька тижнів виходжували у ветеринарному центрі. І коли той зміцнів - випустили у Національному парку неподалік острова, де гніздяться його родичі. Пінгвінів Гумбольдта вважають вразливим видом, адже їхня популяція зменшується.
У дикій природі - біля узбережжя Чилі та Перу вони живуть 15-20 років.
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