Чилійські рибалки врятували пінгвіна Гумбольдта. Знесиленого птаха у регіоні Атакама помітили туристи і повідомили морякам.

Вочевидь пінгвіна знесло потужною течією, і він опинився далеко від домівки. Пернатого кілька тижнів виходжували у ветеринарному центрі. І коли той зміцнів - випустили у Національному парку неподалік острова, де гніздяться його родичі. Пінгвінів Гумбольдта вважають вразливим видом, адже їхня популяція зменшується.

У дикій природі - біля узбережжя Чилі та Перу вони живуть 15-20 років.