Рівненські тепловики взялися за боржників. У декого борг сягнув ста тисяч гривень, але гасити його люди не поспішають. Як із цим борються бачила Сніжана Сидорук.

Власниця цієї квартири заборгувала за тепло понад дев'яносто тисяч гривень. Удома ми застали її матір. Пенсіонерка просить не показувати обличчя. Інспекторам пояснює - не платять, бо нема грошей.

Чим їх платити, як я одна на пенсії. Я інвалід. - Вона працює. - Вона ше но тільки пішла на роботу.

Виконавці беруться описувати майно.

Володимир Адамчо, старший державний виконавець:

Це пральна машина, мікрохвильова піч та мультиварка. У разі, якщо боржник найближчим часом не погасить борг, не з'явиться на виклик державного виконавця, дане майно буде оцінено та передане на реалізацію.

Щоб майно не продали, пояснюють інспектори, треба погасити борги, або ж принаймні почати виплачувати їх частинами. Якщо ж платіжки ігнорувати й далі - арешт накладуть і на квартиру, коли заборгованість за комуналку сягне 120 тисяч гривень.

Ірина Матвійчук, заступник начальника відділу державної виконавчої служби Рівного:

Боржники не платять, не платять, поки ми не приходимо до них додому. Коли ми вже з'являємось у них на порозі і починаємо виносити речі, звичайно, це людей стимулює.

Втім, більшість боржників просто не відчиняє дверей. Тож інспектори залишають їм виклик. Переховування, кажуть, не врятує, адже борг нікуди не зникне.

За рік заборгованість жителів Рівного за тепло зросла майже удвічі. До того ж часто за послугу не платять ті споживачі, які мають стабільний дохід, кажуть тепловики. А от пенсіонери сплачують сумлінно.

Олексій Кривошеєв, речник ТОВ "Рівнетеплоенерго":

Ми не звертаємся до суду, якщо там є кілька тисяч, навіть борги, того що розуміємо, що багато хто розраховується за тепло по ходу до наступного опалювального сезону. І якщо вже борги значно більші. Там є боржники і по сорок тисяч, є й по 90 тисяч, є по сто тисяч, то в таких випадках компанія звертається до суду, бо тут мова йде про систематичну несплату.

Рівняни заборгували понад сто сорок мільйонів гривень. Через це наступний опалювальний сезон може опинитися під загрозою.