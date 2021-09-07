Вражаюча блискавка: у Китаї громовиця влучила 12 разів в одне місце [ Редактировать ]
У Китаї блискавка 12 разів поспіль влучила в одне й те саме місце. Це сталося у місті Циндао, що у провінції Шаньдун. Рідкісне явище зафіксував очевидець, пише "Дейлі мейл". Чоловік знімав шторм у місті, коли помітив, як громовиця влучила у ліхтарний стовп. Тоді раптом один за одним послідували наступні удари в ту саму опору.
по теме
Сполучені Штати оговтуються після урагану, який забрав життя понад 60-ти людей. У містах відновлюють електропостачання, екологи думають, що робити з нафтою, яка розлилася через стихію.
Рекордні зливи зі штормовим вітром приніс ураган "Айда'. У Великому яблуці під водою опинилися вулиці, автомобілі та цокольні приміщення.
Негода вже забрала 46 життів. Більшість загиблих опинилися у пастці у власних автівках. За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи.
Новий афганський уряд очолить співзасновник "Талібану" - Мулла Барадар.
Ураган "Айда" і далі вирує у США. Негода вже забрала 46 життів. Більшість загиблих опинилися у пастці у власних автівках.