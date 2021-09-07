У Китаї блискавка 12 разів поспіль влучила в одне й те саме місце. Це сталося у місті Циндао, що у провінції Шаньдун. Рідкісне явище зафіксував очевидець, пише "Дейлі мейл". Чоловік знімав шторм у місті, коли помітив, як громовиця влучила у ліхтарний стовп. Тоді раптом один за одним послідували наступні удари в ту саму опору.