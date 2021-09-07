За юдейським календарем, із появою першої зірки на небі настав новий 5782 рік.

Полум'яне святкування! В Умані - хасиди розпалили багаття на балконі шостого поверху! Гасити вогонь довелося рятувальникам, а ще - пояснювати, що барбекю на балконі - це погана ідея. Та загалом ніч юдейського нового року минула доволі спокійно, хоч і гучно. На Рош-Га-Шана до Умані прибули близько тридцяти тисяч хасидів з усього світу. Як зустрічали новий рік - бачив Станіслав Кухарчук.

Ось так із піснями і танцями хасиди в Умані почали святкувати Рош-Га-Шана. За юдейським календарем, із появою першої зірки на небі настав новий 5782 рік. До світанку в місті не вщухали застілля та гуляння, а ледь розвиднілось - свято вмить набуло релігійного забарвлення.

Так хасидів скликають на ранкову молитву... І вони, немов за командою, стають до справи.

Сьогодні цілий день віряни мають присвятити молитвам та сповіданню минулорічних гріхів. Працювати - не можна, пояснює ізраїльтянин Шаут. Навіть давати інтерв'ю цього дня для паломників - табу.

Шаут, громадянин Ізраїлю:

Я не можу дати коментар, тому що зніматися заборонено. Сьогодні весь день не можна слухати музику. Нам треба стояти і дивитися в книгу.

Поки юдеї моляться, уманські комунальники поспішають відновити водопостачання в паломницькому кварталі. Цьогоріч до Умані приїхали понад 30 тисяч хасидів і навантаження на міський водогін зросло в рази.

Увєлічуєм давлєніє …тобто, споживання дуже велике …? Да дуже велике споживання іде - не хватає води.

Утім, проблеми в кварталі не тільки з водою. Міські комунальні служби фізично не можуть упоратися з вивезенням сміття, яке залишають хасиди. Вулиці та двори буквально потопають у тарілках, обірваних плакатах, пляшках та паперових склянках. Не чекаючи допомоги, пан Володимир вирішив самотужки прибрати хоча б біля свогро будинку - цей віз із непотребом він котить до найближчого баку.

Володимир, житель Умані:

Тут повинна служба цілодобово діжурити …там би мер приїхав подивився , що зараз робиться …ооо.

Загалом Новий Рік зустріли без серйозних ексцесів, кажуть у поліції. Щоправда, двом паломникам з Україною таки доведеться попрощатись надовго. Один скоїв хуліганство, інший порушив міграційне законодавство.

Зоя Вовк, речниця ГУ Нацполіції в Черкаській області:

Щодо одного іноземця вже прийняте рішення про його депортацію , щодо іншого іноземця - прийняте рішення щодо обмеження його перебування на території України.