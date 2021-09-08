Ще на пів року. Посли Євросоюзу продовжили санкції проти Росії через окупацію українського Криму й агресію на території Донеччини. Обмеження стосуватимуться 177-ми фізичних і 48-ми юридичних осіб.

Зокрема, як і раніше, заборонятимуть видавати їм візи до ЄС і заморожуватимуть активи. Рішення формально ще мають затвердити в Раді ЄС. Згодом його опублікують в Офіційному журналі, і воно набуде чинності. Персональні санкції ЄС за замах на територіальну цілісність України діють уже сім років.