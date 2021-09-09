Зе-команда обещала мир и помощь людям, но не выполнила ничего - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Зе-команда обещала мир и помощь людям, но не выполнила ничего. Об этом заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко, выступая на митинге "Оппозиционной платформы - За жизнь", который проходит 9 сентября в Киеве.
"Сегодняшняя власть не сделала ничего, чтобы выполнить Минские соглашения. И нынешний президент, и вся его команда не нашла политической воли для урегулирования конфликта на Донбассе", - сказал он.
Ни одно из обещаний, которые они давали людям они не выполнили, - подчеркнул политик.
"Они обещали, что будут бороться с бедностью, что уменьшат коммунальные тарифы, что в стране будет демократия. Что мы видим сегодня? В Украине продолжается война, проводятся репрессии против оппозиции, уничтожается свобода слова", - отметил Юрий Бойко.
Сопредседатель партии подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова вернуть мир в Украину, добиться справедливости и благополучия для граждан.
"Только наша партия борется за справедливые тарифы, и мы знаем, как это сделать. Только наша партия сможет создать реальные рабочие места в стране. Мы сделаем все, чтобы в страну вернуть мир, стабильность и развитие. За нами стоит многомиллионная армия наших партийцев и избирателей. Мы не прекратим борьбу. Я верю - вместе мы победим!" - подчеркнул в своем выступлении Юрий Бойко.
На митинг ОП-ЗЖ в Киеве в поддержку мира, демократии и свободы слова в Украине собралось более 6000 участников из разных уголков страны.
по теме
Государственный долг уже составляет 2,5 триллиона гривен, только на выплату процентов идет почти каждая 8-я гривня из госбюджета
Демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы послужил очередным подтверждением ущербности украинской власти
Стратегический Совет "Оппозиционной платформы - За жизнь" решил не поддерживать ряд законопроектов, внесенных на рассмотрение Верховной Рады
По его словам, власть уже привыкла назначать "козлов отпущения" и менять по одному-два проштрафившихся министра или губернатора, чтобы на кого-то списать все просчеты
Зеленский лжет не только собственным гражданам, но и транслирует свою ложь зарубежной научной общественности