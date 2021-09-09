Зе-команда обещала мир и помощь людям, но не выполнила ничего. Об этом заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко, выступая на митинге "Оппозиционной платформы - За жизнь", который проходит 9 сентября в Киеве.

"Сегодняшняя власть не сделала ничего, чтобы выполнить Минские соглашения. И нынешний президент, и вся его команда не нашла политической воли для урегулирования конфликта на Донбассе", - сказал он.

Ни одно из обещаний, которые они давали людям они не выполнили, - подчеркнул политик.

"Они обещали, что будут бороться с бедностью, что уменьшат коммунальные тарифы, что в стране будет демократия. Что мы видим сегодня? В Украине продолжается война, проводятся репрессии против оппозиции, уничтожается свобода слова", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель партии подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова вернуть мир в Украину, добиться справедливости и благополучия для граждан.

"Только наша партия борется за справедливые тарифы, и мы знаем, как это сделать. Только наша партия сможет создать реальные рабочие места в стране. Мы сделаем все, чтобы в страну вернуть мир, стабильность и развитие. За нами стоит многомиллионная армия наших партийцев и избирателей. Мы не прекратим борьбу. Я верю - вместе мы победим!" - подчеркнул в своем выступлении Юрий Бойко.

На митинг ОП-ЗЖ в Киеве в поддержку мира, демократии и свободы слова в Украине собралось более 6000 участников из разных уголков страны.