В четверг, 9 сентября, в Луганской области оперативники Службы безопасности Украины попала под обстрел. Их накрыли огнем во время работы в Трехизбенке. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину противника в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Огонь был открыт из крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых.

В СБУ добавили, что украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций – террористический акт, причинивший тяжкие последствия (ч.2 ст.258 УК Украины).

Это уже 64 производство с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области.

В свою очередь пресс-центр штаба Операции Объединенных сил сообщает, что с начала нынешних суток совершено девять обстрелов - возле Гранитного, Красногоровки, Верхнеторецкого, Нью-Йорка и Новозвановки.

Применяли минометы, артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы по украинским позициям.

В результате огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое.

При этом в штабе заверили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

Ранее мы писали о том, что под Луганском артобстрелом разрушена пятиэтажка.

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