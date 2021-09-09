Лукашенко знову зустрінеться з Путіним [ Редактировать ]
Уп'яте за рік зустрічаються лідери Росії та Білорусі. Олександр Лукашенко прибув у Москву - обговорити план інтеграції двох держав.
На порядку денному - пакет із 28-ми союзних програм. Переговори щодо політичної інтеграції Росії та Білорусі тривають з 1999-го року. Однак що саме прописано в документах про злиття - достеменно ніхто не знає, проєкт так і не оприлюднили. У білоруській опозиції заявляють - хай що Лукашенко підпише у Москві, всі документи переглянуть після зміни влади.
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