Уп'яте за рік зустрічаються лідери Росії та Білорусі. Олександр Лукашенко прибув у Москву - обговорити план інтеграції двох держав.

На порядку денному - пакет із 28-ми союзних програм. Переговори щодо політичної інтеграції Росії та Білорусі тривають з 1999-го року. Однак що саме прописано в документах про злиття - достеменно ніхто не знає, проєкт так і не оприлюднили. У білоруській опозиції заявляють - хай що Лукашенко підпише у Москві, всі документи переглянуть після зміни влади.