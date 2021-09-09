За мир, демократію та свободу слова.

Під Верховною Радою сьогодні зібрався кількатисячний мітинг прихильників опозиції. Загалом понад 6 тисяч людей - із різних областей України з'їхалися під парламент вимагати від народних обранців - виконання раніше даних обіцянок. Зокрема, учасники акції висловили невдоволення високими тарифами і тиском на ЗМІ. Підтримали мітингарів і народні депутати.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Насправді, у нас сьогодні біля Верховної Ради зібрався весь наш партійний актив: я маю на увазі депутатів різних кланів з усієї країни. І це дуже такий красномовний жест, що приїхала уся Україна сюди висловити позицію: проти репресії, проти зубожіння людей, проти відсутності політичної волі врегулювати війну. От всі разом тут. І коли ми бачимо цих людей - ми не можемо їх зрадити. Ми будемо відстоювати те, що вони нам наказали робити і будемо боротись, тому що вони стоять за нас.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Запрещают, когда люди боятся. Когда люди не боятся и понимают, что реакция "гаплык" - то выходят все. Мы все знаем историю Украины. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Это один из самых крупных митингов за всю историю. Только наши активисты приехали. Мы даже не просили людей сюда приехать. Поэтому сегодня мы видим, как мы строим кирпичик-кирпичик к победе!

Я еще не слышал ничего про закрытие партии. Это вы не подсказывайте, а то они от вас наберутся. Хватит того, что они уже натворили. Смотрите, если за нами будут, вот как сегодня (я голову подвел - тысячи людей), если 10 000 людей - то запретить они могут только себя. Запрещают, когда молчат; запрещают, когда люди боятся. Когда люди не боятся и понимают , что уже гаплык - то выходят все и заканчивается (все мы знаем историю Украины). Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Это один из самых крупных митингов за всю историю. Только наши активисты приехали. Мы даже не просили людей сюда приехать. Поэтому сегодня мы видим, как мы строим кирпичик-кирпичик к победе. А то, что они там рассказывают всякие сказки о том, что они возбуждают дела - ну, всё это потом отольются кошке мышкины слезы. Поэтому мы идем уверенно, бодро и считаю, что мы победим!