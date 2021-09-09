Учасники зібрання створюють ініціативну групу і несуть свої вимоги до адміністрації Харківгазу.

Облгази атакують. У кількох містах люди, що називають себе активістами, блокують роботу компаній. Газовики кажуть - це мало чим нагадує захист прав споживачів. І просять правоохоронців знайти причетних та притягнути до відповідальності. Докладніше про ситуацію - далі.

Харків. Пів сотні людей, які називають себе активістами громадської організації "Доста", заблокували роботу газорозподільного підприємства "Харківгаз". Попередньо, у соцмережах акцію анонсув їхній координатор, - і закликав "трясти" газові підприємства по всій Україні.

Учасники зібрання створюють ініціативну групу і несуть свої вимоги до адміністрації Харківгазу. Намагаються потрапити всередину.

- Якщо це державна власність, ми щас откроєм еті двері! Документи надайте! - Якщо це державна власність, ви зобов'язані открить! Єслі це приватна власність, давайте сюда руководителя вашего!

Днем раніше такі ж наче "активісти" силою захопили адмінбудівлю акціонерного товариства "Вінницягаз".

Лариса Логінова, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ "Вінницягаз":

Особистий прийом закінчився пошкодженням майна підприємства та травмами співробітників. Група осіб, яка застосувала фізичний вплив при проникненні на територію Акціонерного товариства, спровокувала конфлікт. Їх заклики носять ознаки шахрайських дій. Такі активісти вводять в оману людей і провокують злочинні діяння.

Щоб не допустити повторення подій, біля Харківгазу сьогодні весь день чергували поліцейські.

Дмитро Новицький, голова правління АТ "Харківгаз":

Ми звертаємо увагу правоохоронних органів області та країни на протизаконні дії псевдоактивістів, які, використовуючи соціальну напругу, вводять в оману людей і закликають їх до протиправних дій. Також ми хочемо убезпечити співробітників наших підприємств. Ми діяли і будемо діяти виключно із Законом, забезпечуючи природним газом наших споживачів, і захищаючи наших колег.

Конфліктологи кажуть, подібні зібрання аж ніяк не схожі на мирні протести. У такій обстановці вирішити проблему - неможливо.

Анастасія Слюсар, конфліктолог:

Те, що ми бачимо, дійсно дуже мало схоже на мирну акцію. Це передусім вказує на те, що є сценарій, і як у кожного - тут є розписані ролі. Звісно, є ті, хто підбурює, є ті, хто заганяє, є ті, хто підвищує емоційний фон до такого рівня, коли вже дійсно відключається будь-який розум.

Енергетичні експерти наголошують: перед початком опалювального сезону починається ще й сезон політичний. І у цей період "розкачувати" вічну газову тему вигідно. І це не має нічого спільного із захистом прав людей.

Валентин Землянський, незалежний енергетичний експерт:

В Украине де-факто начинается избирательная компания и, соответственно, необходимо, так сказать, раскачивать ситуацию в регионах, бить по наиболее болевым точкам, которые там вызовут широкие общественный резонанс. Естественно, что вспоминается в первую очередь, вспоминается газ, вспоминаются тарифы.

Після цих випадків представники облгазів уже звернулися до правоохоронців. І очікують реакції влади.