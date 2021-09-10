Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров Украины не видит оснований повышать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом он сказал в ходе выступления на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

При этом тарифы на электроэнергию и газ остаются фиксированными.

По электроэнергии тариф зафиксирован. Цена на газ формируется рыночно - "Нафтогаз" предложил годовой тариф 7,96 гривен. Цена на газ зафиксирована и не будет превышать 8 гривен, по теплу и горячей воде не видим оснований повышать тариф.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.

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