Кабмін проситиме депутатів переглянути бюджет аби знайти кошти на субсидії [ Редактировать ]
І аби субсидій вистачило на всіх, наступного тижня Кабмін проситиме депутатів переглянути бюджет - виділити додаткові 12 мільярдів гривень.
Бо майже всі гроші, закладені в кошторисі на поточний рік - а це 36 мільярдів - вже використали. Про це сьогодні повідомив прем'єр Денис Шмигаль - у парламенті. А ще зазначив, що цього року умови нарахування субсидій переглянули. Зокрема, скористатися пропозицією зможуть і пенсіонери, які мають банківські депозити.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Було заплановано в бюджеті 36 мільярдів гривень, на сьогоднішній день понад 35,2 мільярда гривень використано на виплату субсидій, до кінця року за розрахунками Міністерства соціальної політики буде необхідно ще близько 12 мільярдів гривень. Звичайно ми будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету. Такі зміни будуть подані наступного тижня.
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