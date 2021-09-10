І аби субсидій вистачило на всіх, наступного тижня Кабмін проситиме депутатів переглянути бюджет - виділити додаткові 12 мільярдів гривень.

Бо майже всі гроші, закладені в кошторисі на поточний рік - а це 36 мільярдів - вже використали. Про це сьогодні повідомив прем'єр Денис Шмигаль - у парламенті. А ще зазначив, що цього року умови нарахування субсидій переглянули. Зокрема, скористатися пропозицією зможуть і пенсіонери, які мають банківські депозити.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: