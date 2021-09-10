Сім років без опалення. Підготувати до зими прифронтові міста - закликає Асоціація лідерів місцевого самоврядування Донеччини. Її представники звернулися до президента, уряду та парламенту з вимогою негайно взятися за вирішення проблем регіону. А також знизити непідйомні для людей комунальні тарифи, проіндексувати пенсії та переглянути механізм нарахування субсидій.

Наталія Королевська, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя":