Наталія Королевська звернулась до уряду із закликом про підготовку до зими прифронтових міст [ Редактировать ]
Сім років без опалення. Підготувати до зими прифронтові міста - закликає Асоціація лідерів місцевого самоврядування Донеччини. Її представники звернулися до президента, уряду та парламенту з вимогою негайно взятися за вирішення проблем регіону. А також знизити непідйомні для людей комунальні тарифи, проіндексувати пенсії та переглянути механізм нарахування субсидій.
Наталія Королевська, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя":
Невозможно, когда сегодня цена газа гуляет от 20 грн. В бюджетах на это денег нет. Мы приняли решение обратиться к президенту, к премьер-министру, о необходимости четко взять эту ситуацию под контроль и не допустить сегодня заморозки городов и населенных пунктов. Второй вопрос который не менее сегодня важный - это вопрос пенсий. Невозможно выжить на 2000 грн и к тому же еще и не получить субсидию, потому что субсидии режут.
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Бо майже всі гроші, закладені в кошторисі на поточний рік - а це 36 мільярдів - вже використали.
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