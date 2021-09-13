Лісові пожежі вирують на півдні Іспанії. Впоратися з полум'ям вогнеборці не можуть уже п'ятий день.

На допомогу їм надіслали військових. Місцева влада евакуювала чотири селища в Андалусії. Нині вогонь підійшов упритул до популярного курорту Коста-дель-Соль. Зайнялося минулої середи в горах неподалік середземноморського узбережжя. Влада регіону не відкидає навмисний підпал.