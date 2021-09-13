Лісові пожежі вирують на півдні Іспанії [ Редактировать ]
Лісові пожежі вирують на півдні Іспанії. Впоратися з полум'ям вогнеборці не можуть уже п'ятий день.
На допомогу їм надіслали військових. Місцева влада евакуювала чотири селища в Андалусії. Нині вогонь підійшов упритул до популярного курорту Коста-дель-Соль. Зайнялося минулої середи в горах неподалік середземноморського узбережжя. Влада регіону не відкидає навмисний підпал.
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Вітер швидкістю до 180 кілометрів на годину, пошкодив лінії електро-передач. Потужні зливи спричинили підтоплення. Нині тайфун послабшав, рухається на північ і незабаром дістанеться материкового Китаю.
Окрім того, влада регіону скасувала уроки в школах та організувала у їхніх будівлях притулки. А неподалік мексиканської столиці й далі борються з наслідками повені.
Наразі швидкість вітру сягає 75 кілометрів за годину. "Мінді" - став 13 циклоном у сезоні атлантичних ураганів 2021 року.