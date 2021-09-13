Іспанці обрали найпотворніший помідор у містечку Тудела [ Редактировать ]
В іспанському місті Тудела - обрали найпотворніший помідор. Так традиційно підбивають підсумки врожаю уже 14 рік поспіль. Участь беруть здебільшого томати місцевого сорту "Марманде". Овочі відомі тим, що рідко родять круглими й лискучими, а частіше виростають покрученими.
Журі обирало переможців не лише за зовнішністю, а й за смаковими якостями. Власники найхимерніших і найсмачніших плодів у нагороду отримали іберійський хамон.
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