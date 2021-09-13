14-16 вересня 2021 відбудуться Загальні збори Національної Академії Медичних Наук України. Про те, що буде розглянуто повідомляється у документі загальнонаціонального руху "Академічна доброчесність".

На Загальних зборах буде розглядатись кандидатура т.в.о директора державної установи "Інституту медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України", народного депутата України VIII скликання, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Іщейкіна Костянтина Євгеновича, який за своїм фахом (дерматовенерологія) не відповідає науковій спеціалізації Інституту, а за академічною доброчесністю (викритий плагіат у дисертаціях двох його учениць) не має морального права носити ім'я вченого, оскільки у наукових, громадських та політичних колах має репутацію "псевдонауковця" і корупціонера.

Тому, що тільки завдяки своїм зв’язкам отримав державні нагороди: Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (28 червня 2017) та Заслужений діяч науки і техніки України (18 травня 2016) за заслуги, які насправді йому не належать. Окрім цього, у цього "науковця" немає жодної наукової публікації у базі даних SCOPUS, Google Shcoolar та іноземних виданнях.

Зазначається, що у листопаді 2019 року, в якості наукового керівника, Іщейкін К.Є потрапив у ганебну ситуацію щодо плагіату. Дві викладачки Вінницького медичного університету, Ляховченко Наталія Анатоліївна і Зацерковна Олена Миколаївна захистили кандидатські дисертації, але обидві роботи мали явні ознаки плагіату робіт з Російської Федерації. Науковим керівником обох новоявлених кандидаток наук був той самий псевдо-вчений Костянтин Іщєйкін.