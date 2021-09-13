"Псевдонауковець" і корупціонер Іщейкін не має морального права носити ім'я вченого - заява [ Редактировать ]
14-16 вересня 2021 відбудуться Загальні збори Національної Академії Медичних Наук України. Про те, що буде розглянуто повідомляється у документі загальнонаціонального руху "Академічна доброчесність".
На Загальних зборах буде розглядатись кандидатура т.в.о директора державної установи "Інституту медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України", народного депутата України VIII скликання, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Іщейкіна Костянтина Євгеновича, який за своїм фахом (дерматовенерологія) не відповідає науковій спеціалізації Інституту, а за академічною доброчесністю (викритий плагіат у дисертаціях двох його учениць) не має морального права носити ім'я вченого, оскільки у наукових, громадських та політичних колах має репутацію "псевдонауковця" і корупціонера.
Тому, що тільки завдяки своїм зв’язкам отримав державні нагороди: Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (28 червня 2017) та Заслужений діяч науки і техніки України (18 травня 2016) за заслуги, які насправді йому не належать. Окрім цього, у цього "науковця" немає жодної наукової публікації у базі даних SCOPUS, Google Shcoolar та іноземних виданнях.
Зазначається, що у листопаді 2019 року, в якості наукового керівника, Іщейкін К.Є потрапив у ганебну ситуацію щодо плагіату. Дві викладачки Вінницького медичного університету, Ляховченко Наталія Анатоліївна і Зацерковна Олена Миколаївна захистили кандидатські дисертації, але обидві роботи мали явні ознаки плагіату робіт з Російської Федерації. Науковим керівником обох новоявлених кандидаток наук був той самий псевдо-вчений Костянтин Іщєйкін.
Членами нашої організації вже направлено відповідний лист до НАЗК щодо порушення Іщейкіним К.Є. антикорупційного законодавства, що неминуче призведе до перевірки не тільки Інституту, Національної академії медичних наук України, а також взаємозв’язків Іщейкіна К.Є з академіками та членами-кореспондентами НАМН України.
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