Студенти Афганістану відтепер будуть дотримуватися суворого дрес-коду [ Редактировать ]
"Талібан" запроваджує нові правила навчання у вишах Афганістану. Ідеться про роздільне викладання для хлопців і дівчат. При цьому заняття студенткам мають проводити здебільшого жінки.
Окрім того, студенти ВИШів мають дотримуватися суворого дрес-коду. Для дівчат він передбачає обов'язкове носіння хіджабу - хустки, що покриває голову. Очікують, що найближчим часом таліби переглянуть список предметів, які буде дозволено вивчати в університетах.
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