Для дівчат він передбачає обов'язкове носіння хіджабу - хустки, що покриває голову.

"Талібан" запроваджує нові правила навчання у вишах Афганістану. Ідеться про роздільне викладання для хлопців і дівчат. При цьому заняття студенткам мають проводити здебільшого жінки.

Окрім того, студенти ВИШів мають дотримуватися суворого дрес-коду. Для дівчат він передбачає обов'язкове носіння хіджабу - хустки, що покриває голову. Очікують, що найближчим часом таліби переглянуть список предметів, які буде дозволено вивчати в університетах.