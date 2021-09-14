Війна на Донбасі: ворог застосував гранатомети та артилерійські системи [ Редактировать ]
Чотири обстріли було на Донбасі минулої доби. Поблизу Верхньоторецького ворог ударив із мінометів 120-го калібру. А в напрямку Нью-Йорка гатили з артилерійських систем.
Неподалік Зайцевого та в районі Золотого-4 незаконні збройні формування застосували гранатомети. У штабі запевнили - в українському війську без втрат. На всі ворожі провокації армійці відповідали вогнем.
по теме
Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси.
За даними штабу ООС, бойовики атакували наші позиції щонайменше чотири рази. Зокрема, біля Зайцевого, Верхньоторецького, Нью-Йорка і Золотого-4.
11-го вересня під час виконання бойового завдання загинув солдат 74-го окремого розвід-батальйону - Денис Герман із Запоріжжя.
На Донбасі в результаті ворожого вогню поранені двоє армійців. Один з них - у важкому стані.
Напередодні увечері окупаційні війська зі ствольної артилерії 122-го калібру обстріляли село Кряківка на Луганщині. Вогонь вели з напрямку окупованого селища Красний Лиман, повідомили у штабі ООС.
На Донбасі противник укотре вдарив по наших позиціях із заборонених мінометів. А ще - з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Аби припинити атаки, наші бійці відкрили вогонь у відповідь.