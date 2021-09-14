Постріли, їх було декілька, дуже професійні, - розповідають українські солдати.

Обстріли із забороненої важкої зброї на передовій фіксують дедалі частіше. Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси. Цілить не в танки, бо їх на передовій із нашого боку немає, а у вантажівки. І саме через таку атаку днями загинув український морпіх. Із місця подій докладніше -Руслан Смєщук.

Догорає трава, поряд - спалена вщент вантажівка. Ворожа протитанкова ракета влучила в армійський КАМАЗ серед білого дня.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це навіть не передній край, якщо можно так сказати ,проте тут ділянка, де ворог спостерігає наше переміщення і протитанковою керованою ракетою він влучив в кабіну вантажівки.

Постріли, їх було декілька, дуже професійні, - розповідають українські солдати. Ворожий оператор протитанкового комплексу усвідомлював, що бив, а потім добивав неозброєний ваговоз.

Позивний "Сантьяго", військовослужбовець Збройних сил України:

Розвозив їжу, їхав з одного з наших постів - і його з великої відстані спалили ПТУРом, з першого пострілу підпалили, і другим допалили прицільно. Влучно зробив все - і людин нема. Таке в нас перемир'я.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Відстань велика, майже на межі спроможності протитанкового комплексу. Працював не делитант, працював профі.

За кермом КАМАЗа був двадцятисемирічний Артур Голуб із Житомирщини. Після ВИШу пішов на фронт. Побратими згадують його завжди привітним і позитивним.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Артур, Артур был замечательный человек. Я с ним знаком полгода, мы вместе сдавали на берет. Строили планы, что после ротации на отдых поедем...все кароче…

Руслан Смєщук, кореспондент:

А менше ніж за кілометр від місця влучання тривають жнива, тривають польові роботи. Тут на Донбасі так реальність, коли війна впритул наближена, сусідить із нібито мирним життям.

Але щомиті, як тут кажуть, "може прилетіти". Ба більше - зараз на східному фронті - значне загострення. Окрім загиблого Артура Голуба - ще троє українських солдатів на інших напрямках зазнали осколкових поранень. Майже щодня ворог застосовує артилерію.