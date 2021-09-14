На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций выступит президент США Джо Байден. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

Американский лидер посетит Генассамлею, которая пройдет в городе Нью-Йорк, 21 сентября 2021 года. Речь Байдена будет первой с момента его вступления в должность президента. Известно, что детали выступления будут обнародованы позже.

Отмечается, что сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая станет 76, официально откроется 14 сентября, а неделя высокого уровня сессии ООН будет проходить с 21 по 27 сентября. Джо Байден высказался о намерении оказать помощь другим государствам в борьбе с пандемией.

Читайте также, в Женеве 13 сентября под эгидой ООН прошла конференция стран-доноров по Афганистану с целью собрать 606 млн долларов помощи, необходимых для поддержания гуманитарных программ. В итоге объем обещанной помощи превысил миллиард долларов.

Кроме того, Генеральная ассамблея ООН в этом году впервые провела собрание онлайн. Допустили только по одному дипломату от 193 стран, а главы государств будут выступать в онлайн-режиме, мировые лидеры выступили с записанными речами.

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