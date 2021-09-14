17-річний палестинець атакував перехожих у Єрусалимі [ Редактировать ]
У Єрусалимі юнак із ножем атакував перехожих. Двох підлітків поранено, їх доправили до лікарні. На місце інциденту прибули правоохоронці, територію оточили.
Поліцейські почали переслідувати нападника та відкрили по ньому вогонь. Зрештою - хлопця нейтралізували. Ним виявився 17-річний палестинець. Водночас в ізраїльській поліції повідомили - нині активно шукають можливих спільників нападника.
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