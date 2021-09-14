Мет Гала 2021: доброчинний бал костюму зібрав зірок у Нью-Йорку [ Редактировать ]
У Нью-Йорку відбувся феєричний доброчинний бал інституту костюма - Мет Гала. Традиційно захід зібрав зірок, політиків і віп-персон у найдивовижнішому одязі.
Зокрема репер Lil Nas X вразив публіку золотим костюмом-трансформером. Його плащ-намет перетворився на лицарські обладунки, а з них - на осяйне артистичне трико. Кім Кардашьян прийшла у чорному - від маківки до п'ят. Екстравагантну чорну сукню обрала й Ріанна. А от її хлопець сховав смокінг під клаптиковою ковдрою.
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