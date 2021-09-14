Повернутися звідти астронавти планують у листопаді - після завершення всіх наукових експериментів.

Двоє астронавтів із Японії та Франції працювали майже сім годин у відкритому космосі!

Зокрема, вони успішно встановили опорний сегмент для кріплення нових сонячних батарей і замінили старе вимірювальне обладнання. Весь цей час астронавти перебували за бортом Міжнародної космічної станції. МКС розташована на орбіті, на відстані 400 кілометрів від Землі. Повернутися звідти астронавти планують у листопаді - після завершення всіх наукових експериментів.