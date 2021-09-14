Астронавти провели сім годин у відкритому космосі задля наукових експериментів [ Редактировать ]
Двоє астронавтів із Японії та Франції працювали майже сім годин у відкритому космосі!
Зокрема, вони успішно встановили опорний сегмент для кріплення нових сонячних батарей і замінили старе вимірювальне обладнання. Весь цей час астронавти перебували за бортом Міжнародної космічної станції. МКС розташована на орбіті, на відстані 400 кілометрів від Землі. Повернутися звідти астронавти планують у листопаді - після завершення всіх наукових експериментів.
по теме
Зокрема, вони успішно встановили опорний сегмент для кріплення нових сонячних батарей і замінили старе вимірювальне обладнання.
Андрій та Павло - нащадки видатного житомирянина, який очолював ракетну програму Радянського Союзу, запустив перший штучний супутник Землі і керував першим польотом людини у космос.
Федеральне управління цивільної авіації США розпочало розслідування недавнього інциденту, коли під час польоту Бренсона корабель змінив курс.
Українсько-американська компанія Firefly Aerospace змушена була перервати випробування своєї космічної ракети Alpha, коли та вже була у повітрі.
Екіпаж Inspiration-4 стане першим, участь у якому візьмуть лише цивільні. Очікують, що космічний корабель дістанеться орбіти, після чого повернеться на Землю та сяде у межах Атлантичного океану.