Подорожание товаров и услуг в последние 12 месяцев привело к снижению в реальном выражении базовых социальных стандартов – прожиточного минимума, в т. ч. минимальной пенсии. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя последние данные по инфляции.

"Нынешний рост цен – наибольший с весны 2018 года. Инфляция последних 12 месяцев составляет 10,2%, что не соответствует никаким прогнозам. С начала года Нацбанк уже несколько раз пересматривал прогноз инфляции 2021-го, увеличив его с 5 почти до 10%. В значительной степени происходящее – следствие не объективных причин, а ошибок правительства", – считает политик.

В подтверждение своего заявления народный депутат привел данные относительно того, что наибольшими темпами в последние 12 месяцев росла стоимость коммунальных услуг, тарифы на которые регулируются правительством: так, газ подорожал на 96%, а электроэнергия – на 36,6%. Также существенно выросли цены на продукты – почти на 12% в сравнении с августом прошлого года.

"На сегодняшний день мы имеем показатели инфляции хуже, чем во всех странах Евросоюза и европейской части СНГ. Тот факт, что у всех наших западных соседей рост цен колеблется в промежутке от 3 до 5,5%, доказывает: подорожание на мировом рынке продовольствия не является главной причиной удручающих показателей Украины", – сказал он.

По мнению политика, у правительства есть все рычаги, чтобы помочь Нацбанку сдерживать рост цен.

"Пересмотр политики ценообразования на рынке газа, снижение НДС на социально значимые продовольственные товары, увеличение дотаций аграрному сектору, прекращение экономически неоправданного роста акцизов на подакцизные товары – всё это находится в руках Кабмина и парламентского монобольшинства. Применение этих мер однозначно приведёт к снижению инфляции до среднеевропейского уровня. И Украине нужны правительство и парламент, которые умеют использовать свои полномочия на пользу людям, а не во вред им", – резюмировал Сергей Лёвочкин.