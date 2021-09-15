У Дніпрі вибухнув автомобіль [ Редактировать ]
У Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули двоє людей, які були в салоні авто. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Трагедія сталася близько дев'ятої ранку. Рвонуло в автомобілі "Nissan Primera" на проспекті Богдана Хмельницького. Вибухівка спрацювала в той час, коли чоловік та жінка сіли в авто, воно стояло неподалік магазину та житлового будинку.
Відомо, що загинули прессекретар ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак. Поліція кваліфікувала вибух як теракт.
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