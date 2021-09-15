Слідчі Гаїті підозрюють прем'єр-міністра у вбивстві президента [ Редактировать ]
Прем'єр-міністра Гаїті, Арієля Анрі, підозрюють у причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза. За даними прокуратури, прем'єрові кілька разів телефонував ключовий підозрюваний майже одразу після вбивства.
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Слідчі вже звернулися до міграційної служби, аби не допустити виїзду прем'єра з країни. Нагадаю, президента Гаїті застрелили у його резиденції сьомого липня. У справі вже заарештували понад чотири десятки підозрюваних.
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