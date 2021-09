Озоновая дыра над Южным полюсом за последнюю неделю превысила размеры Антарктиды. К такому выводу пришли ученые из службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Озоновый слой над Антарктикой ежегодно истончается с августа по октябрь, максимального размера озоновая дыра достигает между серединой сентября и серединой октября. В 2021 году размер дыры по неизвестной причине оказался больше, чем в 75% случаев в это время с 1979 года. Причины этого неизвестны.

🌐What's going on with the Antarctic #OzoneHole? It has considerably grown in the last weeks & at present it is in the 25% largest in our data record since 1979. Can you see it form & grow over the last few months in this animation?



CAMS ozone monitoring➡️https://t.co/c2tPB8OBuQ pic.twitter.com/jaRDzYctzw