Для некоторых дневной сон - старомодный обычай; для других быстрый сон - лучший способ быстро зарядить свои батареи. Но что исследования сна говорят о нем? Считается, что некоторые преимущества для здоровья доказаны. Но некоторые типичные ошибки могут свести на нет ожидаемое расслабление. Хроническая усталость также может указывать на нарушения или болезни сна, передает newsyou.info.

Доктор Мишель Дреруп - психолог и специалист по нарушениям сна в известной клинике Кливленда (США) объясняет доказанные преимущества "дневного сна".

Многие люди пытаются уменьшить усталость с помощью кофе и подобных бодрящих напитков. Но, по словам психолога, есть простой и здоровый способ придать новый импульс сегодняшнему дню.

Повышение производительности

Доктор Дреруп объясняет, что короткий сон может снизить усталость, улучшить время реакции и повысить бдительность. Психолог цитирует различные исследования, которые показали, что после дневного сна бдительность повышается, время реакции ускоряется, а логическое мышление улучшается.

Улучшение памяти

Сон также может помочь в освоении новых навыков. Исследования уже показали, что люди лучше запоминают новые задачи после короткого сна. Одно исследование показало, что люди, которые взяли часовой сон, лучше запоминали новую информацию, чем люди, которые делали такой же перерыв перед тестом или готовились к нему. Из трех групп те, кто спал, лучше всего запомнили информацию через неделю.

Уменьшение разочарования и стресса

По словам доктора Дреруп такой сон также может помочь снять стресс и поднять настроение. Исследования показали, что люди менее импульсивны после дневного сна и лучше справляются с разочарованиями.

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