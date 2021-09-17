Столичних посадовців спіймали на розкраданні держмайна [ Редактировать ]
Держбюро розслідувань викрило столичних посадовців, які привласнили майже 15 мільйонів гривень на реконструкції парку "Кіото".
2017-го року, згідно з проведеним тендером, приватному товариству з міського бюджету переказали понад 34 мільйони гривень. Проте, як з'ясували слідчі, на той час роботи з реконструкції вже були виконаними. І обійшлися у 19 мільйонів. Тепер встановлюють причетність до оборудки й інших осіб.
по теме
Наразі кількість членів налічує майже тисячу осіб. Приймальня стане майданчиком для спілкування, навчання і розвитку.
Новоспечені чиновники вже виступили із заявою. Оголосили про перші заборони, які торкнуться пересічних афганців.
На Одещині розгорається скандал навколо медичних закладів колишніх районних центрів. Влада нібито змушує їх реорганізуватися та стати філіями опорних лікарень, визначених урядом.
"Не хочете вакцинуватися - пишіть заяву на звільнення". Так, мер Івано-Франківська - Руслан Марцінків пригрозив працівникам міськради, нещепленим від COVID-19.
Посадовці начебто виплачували пенсії громадянам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, а насправді клали ці кошти до своїх кишень. За кілька років привласнили 5 мільйонів гривень.