Британських медиків почали щеплювати третьою дозою COVID-вакцини.

Бустерну дозу вводять тим, хто отримав другий укол щонайменше п'ять місяців тому. Додаткові щеплення передбачені також для людей віком від 50-ти років і тим, у кого ослаблена імунна система.

Цим громадянам вводять одну дозу вакцини Pfizer або ж половину дози Moderna. Натепер Велика Британія посідає 4-те місце в світі за кількістю хворих. За останню добу там зафіксували понад 26 тисяч інфікованих.