Британських медиків щеплюють втретє [ Редактировать ]
Британських медиків почали щеплювати третьою дозою COVID-вакцини.
Бустерну дозу вводять тим, хто отримав другий укол щонайменше п'ять місяців тому. Додаткові щеплення передбачені також для людей віком від 50-ти років і тим, у кого ослаблена імунна система.
Цим громадянам вводять одну дозу вакцини Pfizer або ж половину дози Moderna. Натепер Велика Британія посідає 4-те місце в світі за кількістю хворих. За останню добу там зафіксували понад 26 тисяч інфікованих.
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Информацию обнародовал министр здравоохранения страны