Натепер Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання цих документів.

Українських сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 у Єгипті не визнають. Тамтешня влада вимагає, щоби паперовий сертифікат містив QR-код.

Натомість Україна видає документ про імунізацію без нього. QR-код є в електронному сертифікаті про вакцинацію - у додатку "Дія". Натепер Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання цих документів.