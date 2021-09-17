Влада Єгипту не визнала українські ковідні сертифікати [ Редактировать ]
Українських сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 у Єгипті не визнають. Тамтешня влада вимагає, щоби паперовий сертифікат містив QR-код.
Натомість Україна видає документ про імунізацію без нього. QR-код є в електронному сертифікаті про вакцинацію - у додатку "Дія". Натепер Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання цих документів.
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Тамтешня влада вимагає, щоби паперовий сертифікат містив QR-код.
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За новими правилами - бізнесу у жовтій зоні дозволили самостійно обирати - обслуговувати лише вакцинованих осіб або ж усіх.
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